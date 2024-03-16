Путин поздравил руководство Крыма с десятилетием воссоединения с Россией
Путин поздравил власти Крыма с десятилетием воссоединения полуострова с Россией
Президент РФ Владимир Путин позвонил руководству Крыма и поздравил власти с десятилетием воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам Пескова, Путин позвонил главе Крыма Сергею Аксенову, главе крымского парламента Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и экс-полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.
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«Поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — сообщил Песков.
Ранее Лавров заявил, что с момента возвращения Крыма в состав России в регионе удалось решить многие проблемы, доставшиеся «в наследство» от Украины.