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21:38, 16 марта 2024Россия

Путин поздравил руководство Крыма с десятилетием воссоединения с Россией

Путин поздравил власти Крыма с десятилетием воссоединения полуострова с Россией

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин позвонил руководству Крыма и поздравил власти с десятилетием воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Путин позвонил главе Крыма Сергею Аксенову, главе крымского парламента Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и экс-полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

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«Поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — сообщил Песков.

Ранее Лавров заявил, что с момента возвращения Крыма в состав России в регионе удалось решить многие проблемы, доставшиеся «в наследство» от Украины.

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      Марина Совина
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