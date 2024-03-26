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09:32, 26 марта 2024Россия

В МЧС объяснили звуки взрывов в российском городе

МЧС: звуки взрывов в Челябинске связаны с плановой утилизацией отходов
СюжетВзрыв в Челябинске

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Звуки взрывов, которые слышали жители Челябинска, связаны с плановой утилизацией отходов на местном предприятии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

О громких звуках сообщали жители Ленинского района российского города и его центральной части.

«Сегодня с 7.00 до 10.00 мск на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в МЧС.

Ранее власти объяснили громкие звуки в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе проходят учения с применением ручных противотанковых гранатометов.

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      Анастасия Шейкина
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