В МЧС объяснили звуки взрывов в российском городе

МЧС: звуки взрывов в Челябинске связаны с плановой утилизацией отходов

Звуки взрывов, которые слышали жители Челябинска, связаны с плановой утилизацией отходов на местном предприятии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

О громких звуках сообщали жители Ленинского района российского города и его центральной части.

«Сегодня с 7.00 до 10.00 мск на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в МЧС.

Ранее власти объяснили громкие звуки в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе проходят учения с применением ручных противотанковых гранатометов.