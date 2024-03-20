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10:03, 20 марта 2024Россия

Власти объяснили громкие звуки в Псковской области

Псковский губернатор Ведерников объяснил громкие звуки учениями с РПГ
СюжетВзрыв в Челябинске

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Громкие звуки, которые могут услышать жители Псковской области, связаны с проводимыми в регионе учениями. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

«Сегодня проводятся плановые практические учения, в том числе с применением РПГ. Звуки учений уже многие услышали и начали задавать вопросы в личные сообщения», — объяснил он.

Глава Псковской области заверил жителей, что причин для беспокойства нет.

Днем ранее, 19 марта, жители Челябинска сообщили о звуках взрывов. Как пояснили в региональном управлении МЧС, они связаны с технологическим процессом работы по утилизации отходов производства.

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      Анастасия Шейкина
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