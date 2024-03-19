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10:33, 19 марта 2024Россия

Жители российского города сообщили о звуках взрывов

Жители Челябинска сообщили о нескольких звуках взрывов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Челябинске жители услышали несколько звуков, похожих на взрыв. Об этом сообщает Ura.ru.

«С 09:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — прокомментировали громкие звуки в управлении МЧС по Челябинской области.

Ранее жители Псковской области сообщили о звуках взрыва. Власти региона, комментируя ситуацию, заявили, что громкие звуки взрыва Псковом связаны с проведением плановых учений, в том числе с использованием ручных противотанковых гранатометов.

До этого о взрыве сообщали и в Нижегородской области. Его слышали в Кстово и соседних районах, в частности в Щербинках, Лысково и Комарово.

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      Анастасия Шейкина
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