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21:29, 26 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии прокомментировали выдворение российского дипломата

Молдавский депутат Боля: власти ищут во всех промахах «руку Москвы»

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля прокомментировал выдворение сотрудника посольства России в Молдавии и признание его персоной нон грата. Руководство республики продолжит искать «руку Москвы» для оправдания своих проблем, заявил он во время встречи с главой комитета Государственной Думы по международным делам и председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом сообщает РИА Новости.

«Недавний демарш, опять с выдворением одного российского дипломата, говорит о том, что они не хотят с этой колеи сползать, они и дальше будут пытаться в своих каких-то бедах и промахах искать "руку Москвы"», — высказался Боля.

Ранее пресс-служба посольства России в Молдавии сообщила, что сотрудник дипмиссии покинул государство после того, как его объявили персоной нон грата. Как указали в министерстве иностранных дел республики, поводом для принятия данного решения стала деятельность дипломата.

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      Маргарита Пименова
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