Российский дипломат покинул Молдавию

Российский дипломат уехал из Молдавии после объявления его persona non grata

Сотрудник российского посольства в Молдавии уехал из страны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

«Да, дипломат, объявленный persona non grata, уже покинул Молдавию», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь МИД Молдавии Михаил Мыцу объявил, что российский дипломат должен покинуть Молдавию в течение 72 часов. Он уточнил, что поводом для объявления дипломата нежелательным лицом стала его деятельность.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов назвал решение Кишинева недружественным шагом и пообещал ответные действия.