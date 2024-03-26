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14:28, 26 марта 2024Бывший СССР

Российский дипломат покинул Молдавию

Российский дипломат уехал из Молдавии после объявления его persona non grata

Фото: Robson90 / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник российского посольства в Молдавии уехал из страны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

«Да, дипломат, объявленный persona non grata, уже покинул Молдавию», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь МИД Молдавии Михаил Мыцу объявил, что российский дипломат должен покинуть Молдавию в течение 72 часов. Он уточнил, что поводом для объявления дипломата нежелательным лицом стала его деятельность.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов назвал решение Кишинева недружественным шагом и пообещал ответные действия.

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      Алевтина Запольская
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