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15:34, 19 марта 2024Бывший СССР

Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии

Посол в Кишиневе Васнецов: Россия ответит Молдавии на высылку дипломата

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов прокомментировал объявление Молдавией персоной нон грата одного из сотрудников посольства, назвав поступок недружественным шагом и пообещав ответные действия. Его слова приводит «Sputnik Молдова».

«Это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева (...). Ждем комментарий официального представителя МИД РФ, и дальше будут выработаны соответствующие ответные действия», — заявил посол.

Васнецов также добавил, что высылка дипломатов негативно сказывается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет потенциал и функционал дипмиссии.

Ранее 19 марта МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну.

До этого МИД Молдавии вызвал Олега Васнецова для вручения ноты протеста в связи с проведением выборов президента России в непризнанном Приднестровье.

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