Молдавия обязала российского дипломата покинуть республику за 72 часа

МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну в течение 72 часов

Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть Молдавию в течение 72 часов. Об этом сообщил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу, передает РИА Новости

Он уточнил, что поводом для объявления дипломата нежелательным лицом стала его деятельность. Мыцу добавил, что Кишинев ожидает ответной реакции со стороны Москвы, допустив, что Россия может принять зеркальные меры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку сотрудника российского посольства из Молдавии, пообещав, что действия Кишинева не останутся без ответа. До этого чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Васнецов высказал мнение, что высылка дипломатов негативно отражается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет функционал дипмиссии.