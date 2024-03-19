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18:40, 19 марта 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали высылку сотрудника посольства из Молдавии

Захарова пообещала ответить на высылку сотрудника посольства из Молдавии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства из Молдавии и пообещала, что действия Кишинева не останутся без ответа. Слова дипломата опубликованы на официальном сайте Министерства иностранных дел.

«Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений», — заявила Захарова.

По ее мнению, высылка сотрудника посольства является «сведением счетов» за открытие избирательных участков в Приднестровье.

«Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», — заключила Захарова.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов прокомментировал объявление персоной Молдавией персоной нон грата одного из сотрудников посольства. По его мнению, высылка дипломатов негативно сказывается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет потенциал и функционал дипмиссии.

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