В НАТО назвали дату завершения военной интеграции Швеции в альянс

Командование НАТО: военная интеграция Швеции завершится в конце апреля

Командование НАТО по трансформации сообщило в социальной сети X, что военная интеграция Швеции в альянс будет завершена в конце апреля 2024 года.

Как указали в блоке, присоединение государства к НАТО обеспечит усиление трансатлантической безопасности и укрепит «оборонительную позицию» альянса на Крайнем Севере. «Официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля», — отмечается в публикации.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что роль НАТО в военной поддержке Украины может возрасти. Речь идет о сформированном по результатам саммита в Вильнюсе Совете Украина — НАТО, а также о специальном фонде помощи, уточнил он. Йонсон подчеркнул важность того, чтобы поддержка Киева по обе стороны Атлантики оставалась долгосрочной.