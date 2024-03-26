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22:01, 26 марта 2024Мир

В НАТО назвали дату завершения военной интеграции Швеции в альянс

Командование НАТО: военная интеграция Швеции завершится в конце апреля

Фото: Fredrik Sandberg/ TT / Reuters

Командование НАТО по трансформации сообщило в социальной сети X, что военная интеграция Швеции в альянс будет завершена в конце апреля 2024 года.

Как указали в блоке, присоединение государства к НАТО обеспечит усиление трансатлантической безопасности и укрепит «оборонительную позицию» альянса на Крайнем Севере. «Официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля», — отмечается в публикации.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что роль НАТО в военной поддержке Украины может возрасти. Речь идет о сформированном по результатам саммита в Вильнюсе Совете Украина — НАТО, а также о специальном фонде помощи, уточнил он. Йонсон подчеркнул важность того, чтобы поддержка Киева по обе стороны Атлантики оставалась долгосрочной.

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      Маргарита Пименова
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