В Польше заявили о лидерстве в обучении украинских солдат

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: страна лидирует в обучении солдат ВСУ

Варшава занимает лидирующую позицию в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала Telewizja Polska.

«Польша является лидером в обучении украинских солдат. В этом году уже обучено почти 20 тысяч украинских военных», — заявил глава оборонного ведомства.

Он отметил, что треть от общего числа обученных военнослужащих ВСУ обучены вооруженными силами его страны.

18 марта газета El País сообщила, что на Украине уже присутствуют военные из стран НАТО, в чьи задачи входит разведка, контроль над вооружениями и обучение военных ВСУ.