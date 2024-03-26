Среда обитания
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15:43, 26 марта 2024Среда обитания

Уралу и Поволжью предрекли шторм

Штормовой циклон пришел на Урал и в Поволжье

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

На Южный Урал и в Поволжье пришел штормовой циклон. Об этом сообщает центр погоды «Метеовести».

Вихрь добрался до России со стороны Турции. В Самаре дожди со вторника, 26 марта, будут идти двое суток без остановки. К середине среды, 27 марта, в городе выпадет около 80 процентов месячного объема влаги.

Усиление ветра будет обусловлено резкими контрастами давления в области циклона. Штормовая зона охватит юго-восток Русской равнины. В степях Заволжья и Оренбуржья ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и более. Также к юго-западным отрогам Урала 27 марта прорвется холодный воздух, из-за чего дожди рискуют перерасти в снег. Ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Ранее главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова пообещала россиянам пугающе теплый апрель с минимальным количеством осадков.

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      Мария Черкасова
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