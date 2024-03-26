Россиянам пообещали «пугающий» апрель

Синоптик Познякова: апрель в России будет пугающе теплым

Апрель в России будет пугающе теплым. Такую погоду жителям страны пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru.

По словам синоптика, второй месяц весны в этом году будет отличаться аномально высокими температурами и малым количеством осадков. Специалисты центра «Фобос» уточнили, что дождей прольется на 20-40 процентов меньше обычного, а столбики термометров поднимутся на два-три градуса выше климатической нормы. Между тем они добавили, что в конце апреля, перед майскими праздниками апреля Москву накроет арктическое вторжение, что приведет к резкому похолоданию.

«По предварительным прогнозам апрель ожидается теплый. Но меня это скорее пугает, чем радует: после теплого апреля у нас всегда случаются холодные май и июнь. Даже снег может лечь!» — предупредила Позднякова.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве за прошедшую неделю растаяло 14 сантиметров сугробов.