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10:22, 26 марта 2024Экономика

В России резко выросли запасы газа

Глава Минприроды Козлов: рост запасов газа в РФ составил почти 5 трлн кубометров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С 2020 года прирост запасов природного газа в России за счет геологоразведки составил почти 5 триллионов кубометров. Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ Александр Козлов, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что за этот период времени добыча составила 2,5 триллиона кубометров. Таким образом, с 2020 года прирост запасов газа в стране почти вдвое превысил уровень добычи. «Мы почти в два раза прирастаем», — заявил Козлов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Министр добавил, что с 2020 года в России открыли в общей сложности 163 месторождения углеводородов и 527 — твердых полезных ископаемых. На этом фоне прирост запасов золота в стране более чем вдвое превысил объемы добычи — почти 4 тысячи тонн против свыше 1,7 тысячи. «Я считаю, что это хорошие цифры», — заключил Козлов.

Ранее в Роснедрах прогнозировали, что по итогам 2023 года суммарные запасы природного газа в России могут вырасти на 630 миллиардов кубометров. При этом замглавы Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Александр Смирнов заявил, что за первую половину 2023-го суммарные запасы газа в РФ выросли до 67 триллионов кубометров. Этих объемов, как уточнялось, должно хватить на ближайшие 90 лет.

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      Анатолий Акулов
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