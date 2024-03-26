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08:10, 26 марта 2024Экономика

В России спрогнозировали рост контейнерных перевозок

«Ведомости»: рынок контейнерных перевозок в РФ вырастет на 5-10 % в 2024 году

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Рынок контейнерных грузоперевозок в России может вырасти на 5-10 процентов в физическом выражении по итогам 2024 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

В этом году динамика контейнерного рынка РФ во многом будет определяться высокой базой 2023-го, полагают эксперты. В группе «Дело» ожидают, что перевалка контейнеров в российских портах в 2024 году может вырасти на 6-7 процентов и достичь уровня в 5,3 миллиона TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

В свою очередь, перевалка по сети РЖД к концу декабря может увеличиться на 4 процента, до 7,7 миллиона TEU, уточнил другой собеседник, знакомый с прогнозами госкомпании. Глава НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин считает, что прирост железнодорожных контейнерных перевозок будет на уровне 9,5 процента (до 8,1 миллиона TEU).

При этом показатели включают перевозку груженых и порожних контейнеров и не суммируются друг с другом. Последнее обусловлено тем, что один и тот же контейнер может быть сначала перевален в порту, а затем отправлен по железной дороге.

Ранее газета Financial Times сообщила о росте спроса на железнодорожные перевозки из Азии по России из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. В транспортно-логистической компании DHL заявили, что запросы на перевозку товаров через Россию за последнее время выросли примерно на 40 процентов.

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      Анатолий Акулов
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