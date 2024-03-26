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20:13, 26 марта 2024Экономика

В России задумались о запуске круглосуточных биржевых торгов

Стало известно о планах Мосбиржи запустить круглосуточные торги

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Московская биржа планирует запустить торги в круглосуточном режиме, сообщила в эфире Market Power ее главный менеджер по продвижению продуктов Анастасия Холощак.

Как следует из ее слов, речь идет не о ближайшем времени, пока на Мосбирже об этом только задумались, но в этом направлении точно собираются расширяться. «Круглосуточные торги — это, я скажу, не за горами», — в ответ на вопрос, нет ли планов начать работать в формате 24/7, как на криптобиржах, сказала представитель площадки.

Сейчас торги акциями на Мосбирже проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю — с 19:05 до 23:50. На валютном рынке они ведутся с 7:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что Банк России начал обсуждать возможность открытия инвесторами счетов непосредственно на Московской бирже, а не у брокеров. Эксперты отмечают, что, если идея будет реализована, станет значительно сложнее выявлять сговоры, а также привлекать к дисциплинарным санкциям нарушителей правил торгов.

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      Дмитрий Воронин
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