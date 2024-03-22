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14:53, 22 марта 2024Экономика

Центробанк собрался разрешить гражданам иметь счета на Мосбирже

«Ъ»: Центробанк прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Мосбиржу

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Банк России начал обсуждать возможность открытия инвесторами счетов непосредственно на Московской бирже, а не у брокеров. О подготовке соответствующего доклада «Коммерсанту» сообщили источники в трех брокерских компаниях.

Они указали, что таким образом площадка станет конкурировать с посредниками, при этом у нее появятся неустранимые преимущества. Ранее Мосбиржа уже допустила до прямых торгов крупные юридические лица, таким образом отняв у брокерских компаний значительную часть доходов.

В Центробанке подтвердили подготовку документа, подчеркнув, что вопрос будет широко обсуждаться с профессиональным сообществом для оценки последствий. В нынешних условиях регулятору важно отслеживать современные тенденции для долгосрочного развития. В свою очередь на бирже объяснили, что развитие новых продуктов и сервисов позволит всей индустрии обсуждать правильный вектор развития многообразия бизнес-моделей на финансовом рынке.

Впрочем, глава набсовета биржи Сергей Швецов в октябре 2023 года отмечал, что изначальная функция брокера может уйти, потому что с нею справятся агрегаторы. А что касается управления рисками, то их может взять на себя центральный контрагент.

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Однако брокеры напоминают, что они снижают тарифы, а монопольные биржи, напротив, только увеличивают. Кроме того, в случае перевода счетов на биржу у последней появляется как инсайдерская информация, так и данные всех участников и клиентов. При этом опыта обслуживания розничных клиентов у площадки нет, а монополизация услуг редко способствует повышению уровня сервиса для конечного клиента.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что физлица не участвуют напрямую в биржевых торгах ни в одной стране, где имеется развитая система права. И причина в том, что в случае профильных компаний нарушение чревато отзывом лицензии, что гораздо серьезнее, чем штраф или риск привлечения уголовной и гражданской ответственности. В отношении обычных граждан такие меры не сработают.

Кроме того, станет значительно сложнее выявлять сговоры. Если число участников торгов неограниченно, то часть из них могут действовать согласованно, и это никак не отследить. Не говоря уже о том, что физлица могут совершать противозаконные действия, находясь в другой стране, и тем самым избегать ответственности.

Ранее управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова рассказала, что до конца года площадка предоставит банкам и брокерам комплексный продукт для выявления недобросовестных практик при торгах ценными бумагами.

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      Платон Щукин
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