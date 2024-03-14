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09:00, 14 марта 2024Экономика

Участникам торгов на Мосбирже предложат средство для борьбы с манипуляциями

«Ведомости»: Мосбиржа представит средство для борьбы с манипуляциями на торгах

Фото: Scott Graham / Unsplash

Московская биржа до конца года предложит банкам и брокерам комплексный продукт для выявления недобросовестных практик при торгах ценными бумагами, рассказала «Ведомостям» управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса площадки Ирина Грекова.

По ее словам, продукт, нацеленный на автоматизацию процедур внутреннего контроля, упростит работу компаний и снизит их затраты на собственные решения. Отмечается, что такое средство для борьбы с манипуляциями окажется наиболее актуальным для небольших игроков. Используя его, можно будет встраивать решение биржи в свои корпоративные системы, управлять списками инсайдеров, получать информацию от организатора торгов, перечислили на Мосбирже.

Использование недобросовестных практик на российском фондовом рынке в 2023 году стало привлекать всеобщее внимание на фоне возникающего на торгах краткосрочного и резкого роста волатильности в бумагах второго и третьего эшелонов, напоминает издание.

Среди примеров таких практик, применяемых к сделкам с неликвидными бумагами, Мосбиржа указывает так называемую Momentum Ignition, подразумевающую введение серии заявок на покупку/продажу с целью стимулирования движения цены, побуждающего других инвесторов принять участие в ее разгоне, что дает инициатору разгона возможность закрыть позицию с прибылью.

В конце января сообщалось, что участники торгов на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), пожаловались властям и руководству площадки на скупающих бензин роботов. Речь идет об использовании недобросовестными участниками торгов алгоритмических систем закупок, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную, из-за чего нефтепродукты оказываются у перекупщиков.

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      Дмитрий Воронин
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