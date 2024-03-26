Силовые структуры
В российском регионе произошла перестрелка
МВД: в Новосибирской области произошла перестрелка
В Новосибирской области полиция разыскивает участников вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в селе Каменка. Полицейским позвонили очевидцы и рассказали, что группа мужчин устроила перестрелку и громила машины. В драке приняли участие около десяти мужчин.
Полицейские опросили свидетелей, осмотрели место происшествия, изъяли следы и гильзы, предположительно, от травматического пистолета. Однако участников потасовки пока не удалось найти.
Ранее неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около станции метро в Санкт-Петербурге. После случившегося участники конфликта скрылись на автомобилях, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.