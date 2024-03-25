Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео

В Петербурге неизвестные устроили драку со стрельбой около станции метро

Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около станции метро в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как один из юношей с предметом похожим на пистолет пробегает мимо припаркованных машин и стреляет в сторону оппонентов. Затем к нему подбегают другие молодые люди, между ними начинается драка. Судя по ролику, в инциденте участвуют не менее десяти человек.

Как уточняет канал, все произошло на улице Ефимова, возле станции метро «Сенная». После случившегося участники конфликта скрылись на автомобилях, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленников ищут.

Ранее в том же городе полицейские задержали 19-летнего жителя Вологодской области, который не поделил дорогу с женщиной-водителем и устроил стрельбу из сигнального пистолета.