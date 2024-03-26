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13:40, 26 марта 2024Путешествия

В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

Romania Insider: в летевший из Бухареста в Кишинев самолет ударила молния

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

В самолет румынской авиакомпании Tarom во время полета ударила молния. Об этом пишет портал Romania Insider.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 737, летевшим из Бухареста в Кишинев, в воскресенье, 24 марта, спустя примерно час после начала рейса. По данным источника, пилоты проинформировали авиадиспетчеров о случившемся.

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Отмечается, что командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка лайнера прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате рейс был задержан на 3 часа 10 минут.

Ранее в марте сообщалось, что самолет российской авиакомпании совершил аварийную посадку в Чите из-за течи топлива. Изначально лайнер следовал из Красноярска в Благовещенск, однако резко сменил курс, несмотря на то, что до конца полета оставалось примерно 30 минут.

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      Фариза Бацазова
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