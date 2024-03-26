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11:49, 26 марта 2024Путешествия

Стала известна причина аварийной посадки самолета с 172 пассажирами в Чите

Mash: самолет совершил аварийную посадку в Чите из-за течи топлива

Фото: Анастасия Забелина / ТАСС

Самолет российской авиакомпании совершил аварийную посадку в Чите из-за течи топлива. Причина вынужденного приземления Boeing 737 стала известна Telegram-каналу Babr Mash.

Отмечается, что изначально лайнер следовал из Красноярска в Благовещенск, однако резко сменил курс, несмотря на то, что до конца полета оставалось примерно 30 минут.

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По данным источника, в момент произошедшего на борту воздушного судна находились 172 пассажира, пострадавших среди них нет. Читинская транспортная прокуратура уже организовала проверку инцидента.

26 марта пассажирский самолет, выполняющий рейс Красноярск — Благовещенск, запросил аварийную посадку в Чите. Сервис Flightradar показал, что авиалайнер находился в воздухе около двух с половиной часов. До приземления в аэропорту назначения ему оставалось около получаса.

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      Фариза Бацазова
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