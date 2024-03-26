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07:47, 26 марта 2024Мир

В Сербии назвали НАТО фашистами XXI века

Глава «Србиягаза» Баятович назвал НАТО фашистами XXI века

Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор «Србиягаза», заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович назвал НАТО фашистами XXI века. Его слова приводит РИА Новости.

Глава компании отметил, что блок ставил перед собой распад Югославии, а сейчас планирует отторгнуть от Сербии край Воеводина. Кроме того, сейчас Европа отказывается от русской культуры и классики.

«Посмотрите биографии некоторых больших руководителей, прежде всего — в Германии. Там бабушки и дедушки были офицерами СС», — сказал Баятович.

По словам политика, НАТО показало всему миру, что международное право является правилами игры для маленьких стран и народов, в то время как для сильных правил нет.

Ранее Баятович заявил, что Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Югославию в 1999 году.

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      Марина Совина
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