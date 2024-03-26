В США указали на одно преимущество Байдена над Трампом

Bloomberg: у Байдена в три раза больше денег на кампанию к выборам, чем у Трампа

У действующего президента США Джо Байдена в три раза больше денег на кампанию к выборам, чем у кандидата от республиканской партии и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это финансовое преимущество позволило нынешнему главе Белого дома путешествовать по штатам, общаться с избирателями и собирать еще больше денег, в то время как его оппонент «сидит дома» из-за судебных разбирательств.

Хотя апелляционный суд Нью-Йорка сократил размер залога, который Трамп должен внести для вынесения гражданского решения, с почти 545 миллионов долларов до 175 миллионов долларов, это не увеличит количество средств на счетах его предвыборной кампании, но несколько облегчит финансовое давление.

При этом крупные доноры все еще могут пожертвовать больше денег на кампанию Трампа, в том числе во время сбора средств 6 апреля в Палм-Бич, однако контраст между графиком Байдена и Трампа свидетельствует об уязвимости республиканца перед предстоящими долгими и дорогостоящими всеобщими выборами.

Ранее стало известно, что штаб Байдена готовится к судебным спорам с командой Трампа после предстоящих в ноябре президентских выборов. По словам представителя команды президента США, его юристы готовят основу для судебных исков на случай возможного оспаривания Трампом в суде результатов голосования.