В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

Журналист Джонс: НАТО планировало использовать террористов

Американский журналист Алекс Джонс вспомнил о намерении НАТО использовать террористов в случае успехов России в конфликте в Европе. Его слова передает телеканал RT.

Он уточнил, что речь идет о плане альянса под названием «Операция "Гладио"». «Согласно этому плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты», — напомнил журналист. Он указал, что в организации терактов НАТО собиралось обвинить Россию, чтобы настроить мир против нее.

Джонс отметил, что альянс прибегает к террористическим методам, когда терпит поражение в конфликте. В настоящее время, по его словам, Россия борется с НАТО.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.