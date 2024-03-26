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23:15, 26 марта 2024Мир

В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

Журналист Джонс: НАТО планировало использовать террористов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американский журналист Алекс Джонс вспомнил о намерении НАТО использовать террористов в случае успехов России в конфликте в Европе. Его слова передает телеканал RT.

Он уточнил, что речь идет о плане альянса под названием «Операция "Гладио"». «Согласно этому плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты», — напомнил журналист. Он указал, что в организации терактов НАТО собиралось обвинить Россию, чтобы настроить мир против нее.

Джонс отметил, что альянс прибегает к террористическим методам, когда терпит поражение в конфликте. В настоящее время, по его словам, Россия борется с НАТО.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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      Марина Совина
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