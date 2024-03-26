В США зарегистрировали кандидата в президенты по имени Буквально Кто-то Еще

WFAA: в США зарегистрировали кандидата на выборы по имени Буквально Кто-то Еще

В США зарегистрировали кандидата, сменившего свое имя на Буквально Кто-то Еще для участия в президентских выборах. Об этом сообщает телеканал WFAA.

«Житель Северного Техаса сменил свое имя на Буквально Кто-то Еще и теперь баллотируется в президенты», — отмечается в заявлении телеканала.

До этого американца звали Дастин Эби, он является ветераном вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что его раздражает голосование американцев за «меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают». Таким образом, он выразил свое недовольство участием в выборах действующего президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что у Байдена в три раза больше денег на предвыборную кампанию, чем у кандидата от Республиканской партии и бывшего американского лидера Дональда Трампа.