В США заявили о росте госдолга по «беспрецедентной траектории»

Конгресс: рост госдолга США может привести к краху правительства и валюты

Растущий по «беспрецедентной траектории» госдолг США может привести страну к кризису подобно тому, что вызвал скачок курса национальной валюты и крах правительства Лиз Трасс в Великобритании в 2022 году. Об этом заявил глава независимой фискальной службы Конгресса Филлип Свэгел, его цитирует Financial Times.

На конец 2023 года госдолг США вырос до 26,2 триллиона долларов (97 процентов ВВП). Он резко вырос после сокращения налогов Дональдом Трампом в 2017 году и огромных расходов на стимулирование экономики во время пандемии. Трамп пообещал возобновить снижение налогов, если победит на президентских выборах в этом году. По мнению аналитиков Committee for a Responsible Federal Budget, это приведет к росту задолженности в ближайшие десять лет еще на пять триллионов долларов.

Роль доллара как мировой резервной валюты не всегда будет защищать США от рыночного давления по мере увеличения выплат процентов по долгу, предупредил Свэгел.

«Нам нужно занимать, потому что иностранный капитал помогает поддерживать низкие процентные ставки в США. Но у этого есть две стороны, поскольку приток наличных из-за рубежа означает, что мы теряем национальный доход. С другой стороны, отсутствие поступающего капитала было бы еще хуже», — добавил он.

По словам начальника отдела аналитики и продвижения компании «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, госдолг США является «серым лебедем» (потенциально очень значительной проблемой) для мировой экономики. Без дополнительных негативных факторов рост госдолга США вряд ли способен вызвать мировой финансовый кризис, однако триггерами для этого могут стать глубокая рецессия в стране или усиление геополитической напряженности.