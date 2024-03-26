Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:44, 26 марта 2024Экономика

В США заявили о росте госдолга по «беспрецедентной траектории»

Конгресс: рост госдолга США может привести к краху правительства и валюты

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Растущий по «беспрецедентной траектории» госдолг США может привести страну к кризису подобно тому, что вызвал скачок курса национальной валюты и крах правительства Лиз Трасс в Великобритании в 2022 году. Об этом заявил глава независимой фискальной службы Конгресса Филлип Свэгел, его цитирует Financial Times.

На конец 2023 года госдолг США вырос до 26,2 триллиона долларов (97 процентов ВВП). Он резко вырос после сокращения налогов Дональдом Трампом в 2017 году и огромных расходов на стимулирование экономики во время пандемии. Трамп пообещал возобновить снижение налогов, если победит на президентских выборах в этом году. По мнению аналитиков Committee for a Responsible Federal Budget, это приведет к росту задолженности в ближайшие десять лет еще на пять триллионов долларов.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022

Роль доллара как мировой резервной валюты не всегда будет защищать США от рыночного давления по мере увеличения выплат процентов по долгу, предупредил Свэгел.

«Нам нужно занимать, потому что иностранный капитал помогает поддерживать низкие процентные ставки в США. Но у этого есть две стороны, поскольку приток наличных из-за рубежа означает, что мы теряем национальный доход. С другой стороны, отсутствие поступающего капитала было бы еще хуже», — добавил он.

По словам начальника отдела аналитики и продвижения компании «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, госдолг США является «серым лебедем» (потенциально очень значительной проблемой) для мировой экономики. Без дополнительных негативных факторов рост госдолга США вряд ли способен вызвать мировой финансовый кризис, однако триггерами для этого могут стать глубокая рецессия в стране или усиление геополитической напряженности.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше