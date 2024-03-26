В Сумской области произошел взрыв

«Страна.ua»: в Сумской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумской области раздался взрыв, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, взрыв прогремел на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

В ночь на вторник, 26 марта, сообщалось о взрывах в Харькове. По данным издания «Общественное», первый взрыв произошел в 1:42 по московскому времени. Затем в городе прозвучали еще четыре взрыва.