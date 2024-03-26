Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 26 марта 2024Бывший СССР

В Сумской области произошел взрыв

«Страна.ua»: в Сумской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Сумской области раздался взрыв, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, взрыв прогремел на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

В ночь на вторник, 26 марта, сообщалось о взрывах в Харькове. По данным издания «Общественное», первый взрыв произошел в 1:42 по московскому времени. Затем в городе прозвучали еще четыре взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно о проживании обвиняемых в теракте в «Крокусе» в центре Стамбула

      На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

      В Сумской области произошел взрыв

      Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

      В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

      В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

      Испанский патруль сопроводил российские корабли

      Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше