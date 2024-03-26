На Украине сообщили о пяти взрывах в Харькове

«Общественное»: в Харькове раздалось пять взрывов

В Харькове раздалось пять взрывов, об этом сообщает украинское издание «Общественное».

О первом взрыве говорилось в 1:42 по московскому времени, потом последовали публикации еще о двух взрывах.

В 2:17 сообщалось о четвертом взрыве, спустя семь минут — о пятом. Также приводится заявление Харьковской областной военной администрации о том, что в городе средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет, взрывной волной в некоторых постройках выбило стекла. Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.

Накануне в Одессе прозвучали взрывы. Первый взрыв 25 марта раздался в городе около 18:30. Через несколько минут после этого появилась информация о повторных взрывах. Тревога в Одессе в этот день объявлялась четыре раза.

