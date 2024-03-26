Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:34, 26 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о пяти взрывах в Харькове

«Общественное»: в Харькове раздалось пять взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Pixabay

В Харькове раздалось пять взрывов, об этом сообщает украинское издание «Общественное».

О первом взрыве говорилось в 1:42 по московскому времени, потом последовали публикации еще о двух взрывах.

В 2:17 сообщалось о четвертом взрыве, спустя семь минут — о пятом. Также приводится заявление Харьковской областной военной администрации о том, что в городе средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет, взрывной волной в некоторых постройках выбило стекла. Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.

Накануне в Одессе прозвучали взрывы. Первый взрыв 25 марта раздался в городе около 18:30. Через несколько минут после этого появилась информация о повторных взрывах. Тревога в Одессе в этот день объявлялась четыре раза.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чудовищные высказывания». Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе»

      41-летняя Энн Хэтэуэй показала фигуру в откровенных нарядах

      Стало известно об отсиживающихся за спинами ВСУ иностранных наемниках

      Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в «Крокусе»

      Названа стоимость отдыха в майские праздники на самых популярных направлениях

      Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оказался гражданином России

      В Госдуме обвинили США в отказе назвать истинных заказчиков теракта в «Крокусе»

      Мадуро рассказал о сорванной попытке покушения на него

      Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

      Мошенники прикинулись жертвами после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше