В Одессе раздались взрывы после четвертой воздушной тревоги за день

Глава Одесской ОВА Кипер призвал горожан уйти в укрытия из-за воздушной тревоги

В Одессе прозвучали взрывы. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает Telegram-канал «Общественное».

Первый взрыв 25 марта раздался в городе около 18:30. Через несколько минут после этого появилась информация о повторных взрывах. В каких именно районах Одессы они произошли, а также получила ли повреждения инфраструктура, не уточняется.

Незадолго до этого, около 18:20, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер написал в своем Telegram-канале о воздушной тревоге. Он призвал горожан уйти в укрытия.

Всего за понедельник в Одессе воздушная тревога объявлялась четыре раза. Первый раз — около полуночи, потом примерно в 12:00 и в 16:00 соответственно.

В прошлый раз в Одессе были слышны взрывы днем 24 марта. При этом, по данным украинского издания «Страна», в регионе не была объявлена воздушная тревога.