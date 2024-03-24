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15:59, 24 марта 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

«Страна»: в Одессе прогремел взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Одессе прогремел взрыв, но воздушную тревогу в регионе не объявляли. Об этом со ссылкой на местные каналы сообщило украинское издание «Страна» в Telegram.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ударом поразили два украинских бомбардировщика Су-24. По словам Лебедева, определить цели для удара помогли сообщения его агентуры из Одессы и Николаевской области.

22 марта глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в регионе в результате взрывов поврежден ряд энергообъектов. Также в области были введены графики отключений.

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