«Страна»: в Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв, но воздушную тревогу в регионе не объявляли. Об этом со ссылкой на местные каналы сообщило украинское издание «Страна» в Telegram.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ударом поразили два украинских бомбардировщика Су-24. По словам Лебедева, определить цели для удара помогли сообщения его агентуры из Одессы и Николаевской области.

22 марта глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в регионе в результате взрывов поврежден ряд энергообъектов. Также в области были введены графики отключений.