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10:35, 26 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция перемотки видео

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, которая позволит перематывать видео. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что разработчики WhatsApp внедрили опцию перемотки видео. «Для перемотки нужно два раза нажать на край экрана», — говорится в статье.

Эксперты подчеркнули, что опция может быть доступна не всем учетным записям, сейчас ею могут воспользоваться владельцы смартфонов на базе iOS. «Для всех пользователей функция станет доступна в ближайшее время», — сообщили в WABetaInfo.

Ранее стало известно, что пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS станет доступна новая функция, которая позволит контролировать использование аватаров.

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      Олег Давыдов
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