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11:37, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

В WhatsApp станет доступна опция контроля использования аватаров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS станет доступна новая функция, которая позволит контролировать список абонентов, кто может использовать аватар пользователя. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит опцию контроля использования аватаров. По словам экспертов, в приложении появится три варианта управления этой функцией: «мои контакты», позволяющий любому из списка контактов использовать аватар пользователя, «выбранные контакты», ограничивающий выбор только доверенными контактами, или «никто», позволяющий пользователям полностью отключить эту функцию.

«Если и вы и ваш собеседник разрешаете эту настройку, в вашем чате будут доступны стикеры с вашим аватаром», — объяснили специалисты. Функция для контроля того, кто может использовать аватар в своих стикерах, находится в стадии разработки. По словам специалистов, она будет доступна в будущем обновлении приложения для iOS-устройств.

Ранее в WhatsApp появилась функция создания цифровых аватаров. Уточнялось, что их можно использовать в качестве фотографии профиля. Кроме того, с ними можно создать коллекцию стикеров.

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      Олег Давыдов
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