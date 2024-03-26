Венгрия призвала к скорейшему прекращению огня на Украине

Сийярто: Венгрия настаивает на скорейшем прекращении огня между Москвой и Киевом

Венгрия настаивает на скорейшем прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия регулярно говорит о скорейшем переходе к мирным переговорам по Украине. Он отметил, что продолжающаяся военная помощь Запада ставит задачей помешать победе России.

«Знаете, наша позиция очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить», — заявил глава МИД Венгрии. Дипломат подчеркнул, что начало мирных переговоров и прекращения огня позволит избежать большего числа жертв и разрушений. Он также добавил, что это снизит потребность в восстановлении Украины.

Ранее Сийярто допустил отправку рядом стран ЕС войск на Украину. Он отметил, что это станет нарушением красных линий, которые обозначила НАТО.