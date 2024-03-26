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11:44, 26 марта 2024Ценности

Виктория Бекхэм показала лучший подарок от мужа

Виктория Бекхэм назвала самокат для сломанной ноги лучшим подарком от мужа

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм похвасталась презентом от мужа — футболиста Дэвида Бекхэма. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда, сломавшая ранее ногу во время тренировки, рассказала, что супруг приобрел для нее коленный самокат KneeRover с четырьмя колесами и платформой для поврежденной конечности. Стоимость данного транспортного средства на официальном сайте составляет 329 долларов (примерно 30 тысяч рублей).

Фото: @victoriabeckham

«Лучший подарок, который когда-либо покупал мне муж», — заявила знаменитость.

В феврале Виктория Бекхэм появилась на костылях на вокзале в Париже. 49-летняя знаменитость приезжала во Францию на Неделю моды.

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      Алина Гостева
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