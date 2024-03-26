Во Франции назвали важное негативное последствие вступления Украины в НАТО

Депутат Бомпар: конфликт на Украине не решится мирно, если страна вступит в НАТО

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, конфликт в стране не решится мирным путем. Такое важное негативное последствие членства Киева в НАТО назвал французский депутат и лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар, сообщает BFM TV.

«Все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится», — констатировал он.

По словам политика, присоединение Украины к Европейскому союзу (ЕС) также будет трагедией для промышленности и сельского хозяйства Франции.

Ранее стало известно, что Франция может вступить в прямое столкновение с Россией. Отмечается, что это произойдет в случае, если Украина потерпит крах на фронте.