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13:23, 26 марта 2024Мир

Во Франции назвали важное негативное последствие вступления Украины в НАТО

Депутат Бомпар: конфликт на Украине не решится мирно, если страна вступит в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, конфликт в стране не решится мирным путем. Такое важное негативное последствие членства Киева в НАТО назвал французский депутат и лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар, сообщает BFM TV.

«Все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится», — констатировал он.

По словам политика, присоединение Украины к Европейскому союзу (ЕС) также будет трагедией для промышленности и сельского хозяйства Франции.

Ранее стало известно, что Франция может вступить в прямое столкновение с Россией. Отмечается, что это произойдет в случае, если Украина потерпит крах на фронте.

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      Виктория Кондратьева
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