Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 26 марта 2024Мир

Во Франции захотели адаптировать авиабомбы AASM для будущих F-16 Украины

Франция намерена адаптировать авиабомбы для истребителей F-16 из-за Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Artorn Pookasook / Reuters

Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM для будущих истребителей F-16 Украины. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает ТАСС.

Отмечается, что западные союзники могут направить F-16 Киеву. «Мы намерены обсудить с нашими англо-саксонскими партнерами адаптацию наших авиабомб AASM», — уточнил министр.

По словам Лекорню, французские специалисты адаптировали эти бомбы для использования на советских самолетах, а теперь захотели сделать это для самолетов западного производства.

Уточняется, что в 2024 году французские военные предприятия планируют произвести 600 бомб AASM, и 1200 бомб в 2025 году.

Ранее глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что мир на Украине возможен в случае демилитаризации украинской стороны и сохранения нынешних границ Североатлантического альянса. Кроме того, он назвал абсурдом заявления о якобы возможном нападении России на государства НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил в отставку главу СНБО

      «Роскосмос» опубликовал видео установки «Ангары-А5» на Восточном

      Житель Петербурга приковывал 12-летнюю дочь к батарее, избивал и морил голодом

      Самолет упал в лесу из-за открывшейся сразу после взлета двери

      Отец жениха попросил голосовать на выборах вместо подарка на свадьбу

      Лукашенко назвал космодром нецелесообразным после слов о космической державе

      Посол России в Сербии заявил о страхе Запада перед правдой в Совбезе ООН

      Неизвестный расправился с солистом панк-группы «Плакса»

      Российский вратарь назвал удручающей атмосферу на матчах чемпионата Азербайджана

      Гуф отреагировал на критику внешности новой возлюбленной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше