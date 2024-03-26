Во Франции захотели адаптировать авиабомбы AASM для будущих F-16 Украины

Франция намерена адаптировать авиабомбы для истребителей F-16 из-за Украины

Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM для будущих истребителей F-16 Украины. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает ТАСС.

Отмечается, что западные союзники могут направить F-16 Киеву. «Мы намерены обсудить с нашими англо-саксонскими партнерами адаптацию наших авиабомб AASM», — уточнил министр.

По словам Лекорню, французские специалисты адаптировали эти бомбы для использования на советских самолетах, а теперь захотели сделать это для самолетов западного производства.

Уточняется, что в 2024 году французские военные предприятия планируют произвести 600 бомб AASM, и 1200 бомб в 2025 году.

Ранее глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что мир на Украине возможен в случае демилитаризации украинской стороны и сохранения нынешних границ Североатлантического альянса. Кроме того, он назвал абсурдом заявления о якобы возможном нападении России на государства НАТО.