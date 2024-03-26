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13:49, 26 марта 2024Мир

Во Франции призвали демилитаризировать Украину для мира

Политик Дюпон-Эньян: мир возможен в случае демилитаризации Украины

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Мир возможен в случае демилитаризации Украины и сохранения нынешних границ НАТО. Об этом заявил глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1.

«Мир возможен, если Украина будет демилитаризована и если НАТО останется там, где находится сейчас, и не будет продвигаться на восток», — призвал политик.

Он подчеркнул, что поражен отсутствием исторического видения у глав западных стран и назвал абсурдом заявления о якобы возможном нападении России на государства НАТО.

Ранее лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что, если Украина вступит в Североатлантический альянс, конфликт в стране не решится мирным путем. По словам политика, присоединение Украины к Европейскому союзу (ЕС) также будет трагедией для промышленности и сельского хозяйства Франции.

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      Семен Александров
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