Во Франции призвали демилитаризировать Украину для мира

Политик Дюпон-Эньян: мир возможен в случае демилитаризации Украины

Мир возможен в случае демилитаризации Украины и сохранения нынешних границ НАТО. Об этом заявил глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1.

«Мир возможен, если Украина будет демилитаризована и если НАТО останется там, где находится сейчас, и не будет продвигаться на восток», — призвал политик.

Он подчеркнул, что поражен отсутствием исторического видения у глав западных стран и назвал абсурдом заявления о якобы возможном нападении России на государства НАТО.

Ранее лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что, если Украина вступит в Североатлантический альянс, конфликт в стране не решится мирным путем. По словам политика, присоединение Украины к Европейскому союзу (ЕС) также будет трагедией для промышленности и сельского хозяйства Франции.