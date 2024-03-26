Врач назвала эффективные способы избавиться от мешков под глазами

Офтальмолог Цай: аккуратное снятие макияжа избавит от мешков под глазами

Офтальмолог и оптометрист из Нью-Йорка Дженнифер Цай назвала эффективные способы избавиться от мешков под глазами. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь доктор призвала защищать коду вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. «Воздействие солнца может ускорить повреждение кожи вокруг глаз, но также увеличивает вероятность возникновения заболеваний глаз, таких как катаракта», — предупредила она.

Кроме того, эксперт посоветовала всегда увлажнять кожу в данной области лица косметическими средствами, в составе которых присутствуют гиалуроновая кислота и ниацинамид. При этом она напомнила об аккуратном снятии макияжа. «Кожа вокруг глаз нежная и может быть чувствительной к агрессивным ингредиентам или трению. Край века — место большого скопления бактерий, воспалений и инфекций», — пояснила Цай.

В заключение собеседница издания отметила, что для упругости кожи необходимо соблюдать здоровый образ жизни. «Диета, богатая антиоксидантами, витаминами и омега-кислотами, помогает поддерживать общее здоровье глаз и кожи», — заявила она и порекомендовала отказаться от употребления алкоголя.

В декабре 2023 года врач-косметолог Оксана Казакова назвала россиянкам способы предотвратить раннее старение кожи. По словам доктора, на состояние кожи влияют такие факторы, как ультрафиолетовое излучение, жесткая вода, выхлопные газы, смог, пыль, низкие и высокие температуры. В связи с этим она посоветовала посоветовала очищать кожу минимум два раза в день.