Врач назвала россиянкам способы предотвратить раннее старение кожи

Врач-косметолог Оксана Казакова назвала россиянкам способы предотвратить раннее старение кожи. Соответствующий материал публикует Life.

По словам доктора, на состояние кожи влияют такие факторы, как ультрафиолетовое излучение, жесткая вода, выхлопные газы, смог, пыль, низкие и высокие температуры. Кроме того, большое значение имеет образ жизни, питание, привычки и хронические заболевания. «Сегодня первые морщинки могут появиться уже в 25-30 лет. Полностью исключить воздействие неблагоприятных факторов просто невозможно, а вот снизить его под силу каждому», — предупредила специалистка.

Для сохранения моложавого внешнего вида Казакова посоветовала очищать кожу минимум два раза в день. «Для очистки лучше пользоваться мягкими средствами, которые бережно снимают косметику. К ним относят мицеллярную воду, различные пенки, гидрофильные масла», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт призвала не пренебрегать тонизированием. «Тоники позволяют обеспечить не только более глубокую очистку, но и уход, так как выравнивают текстуру и тон кожи, подготавливают ее к дальнейшим процедурам», — рассказала собеседница издания.

Кроме того, Казакова отметила важность увлажнения и питания эпидермиса, которые делают кожу более упругой и гладкой. При этом она подчеркнула, что при наличии таких выраженных проблем, как глубокие морщины, пигментные пятна, акне, купероз и другие, необходим специальный уход.

«К таким популярным процедурам относится мезотерапия, биоревитализация, маски, пилинги, уколы ботулотоксина, чистка лица. Подходить к проведению процедур следует достаточно осторожно. Любая из них может не только принести пользу, но и нанести вред», — подытожила медик.

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