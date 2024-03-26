Врач раскрыл правила первой помощи при приступе эпилепсии

Невролог Нагорнюк: не надо пытаться остановить судороги при приступе эпилепсии

Если у человека рядом начался приступ эпилепсии, не надо паниковать и пытаться остановить у него судороги, посоветовал невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Кирилл Нагорнюк. Рекомендации по оказанию первой помощи при эпилептическом приступе он раскрыл россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Нагорнюк объяснил: при эпилепсии у человека нарушается проведение электрических импульсов в нервной системе, преимущественно внутри коры головного мозга. Это вызывает устойчивую предрасположенность к возникновению приступов, которые, вопреки распространенному мнению, могут проявляться не только судорогами. В частности, приступ эпилепсии может сопровождаться расстройством чувствительности, например, онемением, неприятными ощущениями в теле, временным нарушением речи, непроизвольными движениями отдельных мышц.

Тем, кто стал свидетелем приступа, врач посоветовал ни в коем случае не паниковать и не пытаться остановить судороги — это попросту невозможно сделать, необходимо просто ждать, когда они завершатся самостоятельно. Также не стоит пытаться делать человеку искусственное дыхание, предлагать ему воду, пытаться разжать челюсти каким-нибудь предметом, чтобы не сломать ему зубы.

Вместо этих действий невролог предложил следовать нескольким довольно простым правилам первой помощи.

Во-первых, надо засечь время, чтобы точно знать продолжительность приступа. Во-вторых, важно проследить, чтобы пациент не травмировался — повернуть его на бок, положить под голову что-то мягкое, например, сложенную куртку или другую одежду, снять очки, если они есть, ослабить галстук, расстегнуть воротник. Также необходимо оставаться с человеком до конца приступа, а после — помочь ему сориентироваться, объяснить, что с ним случилось Кирилл Нагорнюк невролог

Нагорнюк добавил, что, если приступ случился у незнакомого человека, скорую надо вызвать обязательно. Если же человек знакомый и точно известно, что он болен эпилепсией, помощь медиков нужна лишь в нескольких случаях, объяснил врач. В частности, он посоветовал вызывать скорую помощь, если судороги продолжаются дольше пяти минут подряд, если есть травмы, если приступ случился в воде или после него появились проблемы с дыханием и боль в груди.

Острые состояния, как правило, длятся от нескольких секунд до нескольких минут. После генерализованных приступов, когда человек теряет сознание, может наблюдаться постиктальный период — время, когда пациент может с трудом ориентироваться в пространстве, ощущать сонливость, усталость Кирилл Нагорнюк невролог

Ранее невролог Любовь Некрасова заявила, что женщины чаще мужчин сталкиваются с мигренями. По словам врача, это связано с колебаниями половых гормонов — триггером является снижение эстрогена после его пика.