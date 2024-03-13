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19:30, 13 марта 2024Забота о себе

Подверженность женщин мигреням объяснили

Невролог Некрасова: женщины чаще страдают мигренями из-за колебаний эстрогена

Фото: Anthony Tran / Unsplash

У женщин намного чаще, чем у мужчин, возникает мигрень, потому что она связана с колебанием уровня половых гормонов, рассказала невролог Любовь Некрасова. Ее слова приводит издание Life.

Подверженность женщин мигреням, по словам Некрасовой, в 70 процентах случаев ассоциирована с менструальным циклом — триггером является снижение эстрогена после его пика. «В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин», — объяснила она. Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, и повышает чувствительность болевых рецепторов, добавила врач.

Эстроген-ассоциированную мигрень невролог назвала тяжелой — ее приступы бывают интенсивными, многодневными, плохо поддающимися терапии. При этом состоянии может развиться и так называемый мигренозный инсульт, предупредила Некрасова. Чтобы купировать менструальную мигрень, она порекомендовала обсудить со своим врачом прием оральных контрацептивов.

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«В последние годы был проведен ряд исследований, позволивших выяснить, что применение низкодозированных КОК (с маленькой дозой эстрогенов) не повышает риск инсультов, но прекрасно профилактирует приступы. Чтобы избежать развития приступа в период отмены, используют схемы с коротким интервалом, без интервалов, пластыри, вагинальные кольца, методы дополнительного введения эстрогенов в периоды их снижения», — подытожила невролог.

Ранее физический реабилитолог София Агапова рассказала, что депрессию вкупе с психологической и медикаментозной терапией можно лечить и движением. По словам специалистки, многие современные психотерапевты включают физическую активность в протоколы лечения депрессии.

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      Александра Лисица
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