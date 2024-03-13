Подверженность женщин мигреням объяснили

Невролог Некрасова: женщины чаще страдают мигренями из-за колебаний эстрогена

У женщин намного чаще, чем у мужчин, возникает мигрень, потому что она связана с колебанием уровня половых гормонов, рассказала невролог Любовь Некрасова. Ее слова приводит издание Life.

Подверженность женщин мигреням, по словам Некрасовой, в 70 процентах случаев ассоциирована с менструальным циклом — триггером является снижение эстрогена после его пика. «В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин», — объяснила она. Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, и повышает чувствительность болевых рецепторов, добавила врач.

Эстроген-ассоциированную мигрень невролог назвала тяжелой — ее приступы бывают интенсивными, многодневными, плохо поддающимися терапии. При этом состоянии может развиться и так называемый мигренозный инсульт, предупредила Некрасова. Чтобы купировать менструальную мигрень, она порекомендовала обсудить со своим врачом прием оральных контрацептивов.

«В последние годы был проведен ряд исследований, позволивших выяснить, что применение низкодозированных КОК (с маленькой дозой эстрогенов) не повышает риск инсультов, но прекрасно профилактирует приступы. Чтобы избежать развития приступа в период отмены, используют схемы с коротким интервалом, без интервалов, пластыри, вагинальные кольца, методы дополнительного введения эстрогенов в периоды их снижения», — подытожила невролог.

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