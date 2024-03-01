Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 6 марта 2024Забота о себе

Назван простой способ справиться с депрессией

Фото: Unsplash

Физический реабилитолог София Агапова рассказала, что депрессию вкупе с психологической и медикаментозной терапией можно лечить и движением. Простой способ справиться с психическим расстройством специалистка назвала «Ленте.ру».

По словам Агаповой, многие современные психотерапевты включают физическую активность в протоколы лечения депрессии. Основная идея тренировочного процесса заключается в том, чтобы заставить работать симпатическую нервную систему. Она усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость, мобилизует на активную деятельность.

«Парасимпатическая нервная система отвечает за расслабление, сон, восстановление, — объяснила Агапова. — У здорового человека переключение между двумя системами происходит автоматически. У человека с депрессией симпатическая нервная система находится в угнетенном состоянии, и преобладает вялое состояние без особых желаний».

Материалы по теме:
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Доказано, продолжила собеседница «Ленты.ру», что силовые тренировки и динамическая нагрузка помогают снизить проявление депрессии. Речь не идет о тяжелых видах спорта, достаточно работы с собственным весом, добавила Агапова.

Начать нужно с удержания статических положений тела позах, например йоги. Занятия рекомендуется проводить не реже двух раз в неделю с постепенным наращиванием сложности для усиления тренировочного эффекта. Динамическая нагрузка может присутствовать в виде ходьбы, бега, катания на велосипеде

София Агаповафизический реабилитолог

И все же наилучший эффект в коррекции депрессивных состояний достигается при взаимодействии неврологов, психологов и психиатров, а также двигательных специалистов, подытожила Агапова.

Ранее психолог Марина Басманова назвала способ отличить настоящего психолога от шарлатана. По ее словам, профессионал не станет обещать, что избавит от депрессии за пару сеансов.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену. Что известно о деле?

      ВСУ повторно нанесли удар по предприятию в российском регионе

      В Гагаузии назвали политику Санду красивой сказкой для молдаван

      Украина оставила выключенной резервную линию электропередачи Запорожской АЭС

      Бывший футболист сборной Португалии оценил роль Миранчука в «Аталанте»

      Пассажирка самолета спрятала в куртке метамфетамин на 12 миллионов долларов

      Вокруг звезды обнаружили разрушающийся диск

      Россиянка отобрала нож у напавшего на нее грабителя

      Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

      Монету возрастом около двух тысяч лет нашли в пещере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше