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11:27, 20 февраля 2024Забота о себе

Названы способы отличить настоящего психолога от шарлатана

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Ведущий психолог Клиники La Salute Марина Басманова в комментарии для «Ленты.ру» раскрыла способы отличить настоящего психолога от шарлатана.

По словам Басмановой, обучение по специальности «психолог» длится от четырех до шести лет, поэтому не стоит доверять людям, которые отучились на курсах и не имеют профильного высшего образования. Нужно также насторожиться в ситуациях, когда специалист обещает избавить от проблемы всего за несколько сеансов, еще не познакомившись с клиентом и не узнав нюансы его ситуации.

«Психолог обязан знать рамки своей компетенции. В его работу входят вопросы самооценки, поведения, взаимоотношений. Если он обещает решить проблемы с депрессией и другими расстройствами психиатрического характера, перед вами сомнительный специалист», — заверила она.

Квалифицированный специалист не дает оценочные характеристики, не навязывает свое мнение, не предлагает способы манипулирования людьми, не осуждает и не критикует действия клиента, продолжила Басманова.

Часто в сети можно увидеть публикации от «психологов-магов». Психология — это наука, ничего общего с эзотерикой не имеющая

Марина Басмановапсихолог
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Если после такой проверки все еще остались сомнения в компетентности специалиста, стоит затронуть в беседе с ним провокационную тему и понаблюдать за реакцией и действиями психолога. Профессионал не станет осуждать, а поможет сформулировать запрос, с которым к нему можно обратиться, объяснила специалистка.

Немного нагрубите психологу. Например, фразой «Да, наверняка, у вас диплом купленный». Профессионал корректно будет отстаивать свои границы, а не просто улыбаться и кивать. В итоге вам придется извиниться за хамство, признав, что это проверка

Марина Басмановапсихолог

Также, по словам Басмановой, следует поинтересоваться, можно ли первые две консультации оплатить по факту их проведения. Уверенный в себе профессионал скорее всего не откажет, заключила она.

Ранее психолог Екатерина Секацкая подсказала способы избежать выгорания. Справиться с ним, по ее словам, помогают устойчивая самооценка и высокая удовлетворенность жизнью в целом.

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      Вера Владзиевская
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