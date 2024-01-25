Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 25 января 2024Забота о себе

Психолог подсказала способы избежать выгорания

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Эмоциональное выгорание, если с ним не бороться, приводит к истощению моральных и физических сил, снижению энергии и ухудшению здоровья, предупредила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая. Способы избежать распространенной психологической проблемы она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

Секацкая объяснила, что выгорание манифестирует, когда человек начинает терять удовлетворенность от работы. По ее словам, спровоцировать это состояние могут разные причины: сложности в коллективе, постоянные переработки, отсутствие видимого результата трудовой деятельности, обесценивание, потеря интереса, смена ценностных ориентиров. Если выгорание усугубляется, истощаются моральные и физические силы, уходит энергия, бодрость, ухудшается здоровье, предупредила врач.

Материалы по теме:
Лучше меньше. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Как это изменит экономику и жизнь россиян?
Лучше меньше.Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Как это изменит экономику и жизнь россиян?
19 ноября 2021
«Даже сильные люди переживают моменты слабости» Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
«Даже сильные люди переживают моменты слабости»Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
14 марта 2022

Справиться с проблемами в коллективе, по словам психолога, помогают устойчивая самооценка и высокая удовлетворенность жизнью в целом.

Когда человек уверен в себе, он очень спокоен как к положительной оценке, так и к критике со стороны окружающих. Он понимает, что жизнь — это не только работа. Семья, хобби, спорт, социальная, познавательная активности присутствуют в жизни человека и помогают ему избежать выгорания. Если же все ставки сделаны на один сектор, риски увеличиваются

Екатерина Секацкаяпсихолог

Также избежать выгорания поможет саморегуляция, продолжила Секацкая. Она объяснила: дедлайны и многозадачность — частый атрибут работы, однако после них важно восстановиться и дать себе возможность отдохнуть.

В заключение Секацкая напомнила, что важно, чтобы работа была не только источником денег, но и приносила удовлетворение. «Работа — это отчасти отображение ваших ценностей, потребностей. Очень важно, чтобы не возникало конфликта между ценностями и тем, на что тратится все рабочее время. В этом случае риск выгорания сильно снижается», — подытожила она.

Ранее клинический психолог Валерия Нагорная предупредила россиян о разрушительном воздействии постоянной раздражительности на здоровье. Из-за постоянного раздражения могут появиться проблемы со сном, головная боль и другие неприятные побочные эффекты, рассказала она.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      США тайно предупредили Иран о теракте

      Российского школьного охранника арестовали за развращение подростков

      Организатор нападения на российского депутата с огнеметом предстанет перед судом

      Путин пообещал россиянам поднять уровень МРОТ

      Лолита заявила о потере интереса к шоу-бизнесу

      Появились подробности состояния упавшего c десятого этажа бойца MMA

      Эксперты призвали натирать кран в доме помадой

      Стилистка перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года

      На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции и сына хорватского боевика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше