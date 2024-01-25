Психолог подсказала способы избежать выгорания

Эмоциональное выгорание, если с ним не бороться, приводит к истощению моральных и физических сил, снижению энергии и ухудшению здоровья, предупредила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая. Способы избежать распространенной психологической проблемы она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

Секацкая объяснила, что выгорание манифестирует, когда человек начинает терять удовлетворенность от работы. По ее словам, спровоцировать это состояние могут разные причины: сложности в коллективе, постоянные переработки, отсутствие видимого результата трудовой деятельности, обесценивание, потеря интереса, смена ценностных ориентиров. Если выгорание усугубляется, истощаются моральные и физические силы, уходит энергия, бодрость, ухудшается здоровье, предупредила врач.

Справиться с проблемами в коллективе, по словам психолога, помогают устойчивая самооценка и высокая удовлетворенность жизнью в целом.

Когда человек уверен в себе, он очень спокоен как к положительной оценке, так и к критике со стороны окружающих. Он понимает, что жизнь — это не только работа. Семья, хобби, спорт, социальная, познавательная активности присутствуют в жизни человека и помогают ему избежать выгорания. Если же все ставки сделаны на один сектор, риски увеличиваются Екатерина Секацкая психолог

Также избежать выгорания поможет саморегуляция, продолжила Секацкая. Она объяснила: дедлайны и многозадачность — частый атрибут работы, однако после них важно восстановиться и дать себе возможность отдохнуть.

В заключение Секацкая напомнила, что важно, чтобы работа была не только источником денег, но и приносила удовлетворение. «Работа — это отчасти отображение ваших ценностей, потребностей. Очень важно, чтобы не возникало конфликта между ценностями и тем, на что тратится все рабочее время. В этом случае риск выгорания сильно снижается», — подытожила она.

Ранее клинический психолог Валерия Нагорная предупредила россиян о разрушительном воздействии постоянной раздражительности на здоровье. Из-за постоянного раздражения могут появиться проблемы со сном, головная боль и другие неприятные побочные эффекты, рассказала она.

