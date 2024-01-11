Россиян предупредили о разрушительном воздействии постоянной раздражительности

Из-за постоянного раздражения могут появиться проблемы со сном, головная боль и другие неприятные побочные эффекты, рассказала клинический психолог Валерия Нагорная. О разрушающем воздействии раздражительности на здоровье она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Нагорная заявила, что раздражение не приносит вреда при разовом проявлении, так как является логичной реакцией на негативное событие. Однако, по ее словам, при постоянном присутствии в жизни человека это эмоциональное состояние опасно возникновением неадекватных реакций на внешнюю среду, выгоранием, проблемами на работе и в семье, снижением самоконтроля и появлением неврологических заболеваний.

Психолог предупредила, что частые вспышки раздражения создают в организме угрозу, которую кора головного мозга воспринимает как сигнал тревоги, передающийся в гипоталамус. В результате происходит стимуляция надпочечников и выброс в кровь гормонов адреналина и кортизола, продолжила она.

Адреналин повышает пульс и давление, а также расходует энергетические запасы организма. Кортизол, в свою очередь, высвобождает глюкозу, увеличивая уровень сахара в крови, обеспечивает энергией мозг, сердце и другие органы. Кортизол также отвечает за режим сна, бодрствования и снижает уровень гормона радости дофамина Валерия Нагорная клинический психолог

Нагорная обратила внимание россиян, что кратковременный стресс может быть даже полезен, так как мобилизует силы организма, но при постоянном проявлении нервозность может вызвать нарушение сна, бессонницу, хроническую усталость, головную боль. «Страдающего от чрезмерной тревожности человека часто преследуют беспричинные страхи, навязчивые мысли, — прокомментировала клинический психолог. — Также могут возникать мышечное перенапряжение и проблемы с обменом веществ».

В заключение собеседница «Ленты.ру» рекомендовала обращаться за помощью к неврологам, психологам, если самостоятельно справиться с раздражительностью не получается.

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