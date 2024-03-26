Врачи предупредили о разрушающей кишечник распространенной пищевой добавке

Врач Гандельман: добавка низин разрушает полезные бактерии и вредит кишечнику

Терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что антибиотик низин, который содержится в ряде продуктов, разрушает полезные бактерии и вредит кишечнику. Выпуск, в котором врачи предупредили россиян об опасности распространенной пищевой добавки, доступен на сайте телеканала.

Медики назвали добавку Е234, известную также как низин, опасной. «Это консервант для сохранения продуктов в целях транспортировки, он добавляется в молоко, в вино в процессе приготовления на первом этапе, в мясные продукты», — пояснил Коновалов.

Специалисты отметили, что низин является разрешенным консервантом, но в январе 2024 года впервые появились научные данные о его вреде. «Низин обладает антимикробным действием как для патогенов, так и для полезных бактерий кишечника человека», — привел Гандельман результаты исследования.

Врач добавил, что в кишечнике содержатся здоровые микробы, которые защищают организм от различных заболеваний. «Консервант — это всегда продукт, который не дает развиваться микробам», — заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева, Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус предостерегли россиян от покупки продуктов, содержащих пищевую добавку Е171.