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20:30, 26 марта 2024Россия

Выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала об отрезавшей путь к спасению преграде

Выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о мешавшем выбраться железном заборе
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россиянка, выжившая при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, рассказала о мешавшей выбраться преграде. Слова женщины приводит Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По ее словам, в концертном зале был железный забор, отрезавший путь к выходу через сцену на бельэтаж.

«Я лежала, не могла встать, так как нога застряла под этим забором, слава Богу, по мне не побежала толпа, а кто-то поднял за подмышки. Забор ломал мой муж, кто-то ему помог. А кругом стрельба», — вспомнила она.

Женщина отметила, что не знает, скольким людям забор помешал спастись.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

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      Никита Абрамов
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