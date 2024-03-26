Выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала об отрезавшей путь к спасению преграде

Выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о мешавшем выбраться железном заборе

Россиянка, выжившая при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, рассказала о мешавшей выбраться преграде. Слова женщины приводит Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По ее словам, в концертном зале был железный забор, отрезавший путь к выходу через сцену на бельэтаж.

«Я лежала, не могла встать, так как нога застряла под этим забором, слава Богу, по мне не побежала толпа, а кто-то поднял за подмышки. Забор ломал мой муж, кто-то ему помог. А кругом стрельба», — вспомнила она.

Женщина отметила, что не знает, скольким людям забор помешал спастись.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.