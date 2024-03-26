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08:35, 26 марта 2024Мир

Япония разрешила продажу своих истребителей другим странам

AP: кабинет министров Японии утвердил план продажи истребителей другим странам

Фото: Unsplash.com

Кабинет министров Японии утвердил план продажи разрабатываемых вместе с Великобританией и Италией истребителей нового поколения другим странам. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Отмечается, что решение разрешить экспорт данной техники поможет обеспечит участие Японии в совместном проекте истребителя и послужит наращиванию японской оружейной промышленности и усилению ее роли в глобальной безопасности, хотя Токио долгое время ограничивал экспорт оружия в соответствии с пацифистской конституцией страны.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что изменения необходимы, учитывая ситуацию с безопасностью в Японии, но подчеркнул, что пацифистские принципы остаются неизменными.

«Чтобы добиться создания истребителя, отвечающего необходимым характеристикам, и не ставить под угрозу оборону Японии, необходимо передавать готовую продукцию из Японии в страны, отличные от стран-партнеров», — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США рассматривают обмен вооружениями с другими государствами для продолжения помощи Украине. Страны, объявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, могут последовать примеру Японии и Южной Кореи и передать его Вашингтону для компенсации поставок вооружений из американских арсеналов.

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      Семен Александров
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