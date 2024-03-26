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16:16, 26 марта 2024Из жизни

Женщина родила ребенка ночью в море во время заплыва

Немка из Никарагуа родила ребенка ночью в Карибском море без помощи врачей

Фото: Shraddha Agrawal / Unsplash

Немка, переехавшая с семьей в Никарагуа, решила родить ребенка на природе без помощи врачей. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя Джози Корнелиус родила пятого ребенка ночью в Карибском море прямо во время заплыва. Роды прошли нормально, женщина назвала мальчика Мауи. Корнелиус специально приехала на остров недалеко от материкового Никарагуа вместе с семьей за два месяца до срока родов, чтобы подготовиться к рождению сына.

Корнелиус также родила своего четвертого ребенка в море. Она убеждена, что естественные роды — самый правильный способ привести нового человека в мир. «Женщины должны планировать свою беременность и роды так же, как они планируют свадьбу своей мечты: для этого события нет больших расстояний, ограниченного бюджета или странных идей», — сказала Корнелиус. Мать пятерых детей отметила, что планирование рождение Мауи заняло у нее около 70 недель.

Женщина сняла «очень особенное» видео о родах в океане, которые, по ее словам, стали «безупречным опытом». Видеоролик набрал почти 19 тысяч просмотров и более 900 лайков в соцсетях женщины. На кадрах видно, как мать прижимает к себе новорожденного с еще не отрезанной пуповиной, по-прежнему находясь в воде.

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Корнелиус работает доулой и помогает женщинам, которые предпочитают рожать детей в домашних условиях или на природе. Она считает, что современная медицина относится к родам как к болезни и превращает волшебный процесс в пытку. При этом акушеры-гинекологи предупреждают будущих мам об опасности родов без контроля медиков из-за возможных осложнений и угроз для жизни матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Она обращалась в больницу с жалобами на боли, но врачи прописали ей клизму.

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      Антонина Черташ
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